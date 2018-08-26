MS hastalığı yüzünden zor günler yaşayan Serdar Ortaç, sağlığına kavuştu. Önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de konser veren 48 yaşındaki popçu, şarkılarını söylerken dansçılarına eşlik etti. Ortaç, performansıyla eski formuna kavuştuğunu kanıtladı.
Formuna kavuştu
Etiketler: serdar ortaç , Kıbrıs
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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