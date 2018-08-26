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Formuna kavuştu

Formuna kavuştu
MS hastalığı yüzünden zor günler yaşayan Serdar Ortaç, sağlığına kavuştu. Önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de konser veren 48 yaşındaki popçu, şarkılarını söylerken dansçılarına eşlik etti. Ortaç, performansıyla eski formuna kavuştuğunu kanıtladı.
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