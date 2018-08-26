Estetik atışma

Yaptırdığı estetiklerle yıllar önceki görüntüsünden eser kalmayan Hande Acar, önceki gün takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı. Takipçisi Acar'a "Çene dolgusunu abartmışsınız" dedi.
"Çene dolgusu mu? O da mı var?" diyen Acar'a takipçisinden yanıt gecikmedi: "Dolguda master yapmış, doktorasını vermek üzere olan siz mi bilmiyorsunuz?"
"Çene dolgusu mu? O da mı var?" diyen Acar'a takipçisinden yanıt gecikmedi: "Dolguda master yapmış, doktorasını vermek üzere olan siz mi bilmiyorsunuz?"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.