Estetik atışma

estetiklerle yıllar öncekigörüntüsünden eserkalmayanönceki gün takipçisineverdiği yanıtla şaşırttı.Takipçisi Acar'adedi.dolgusu mu?O da mı var?" diyenAcar'a takipçisinden yanıtgecikmedi:doktorasını vermek üzereolan siz mi bilmiyorsunuz?"