Çarıklı milyonerler!

ünlü Balenciaga markası, Türkiye'de 60 liraya satılan çarıkları kreasyonuna koydu. 535 dolardan satışa çıkardığı çarıklar 'yok' sattı 1895 yılında dünyaya gelen Cristobal Balenciaga'nin 1937 de kurdugu modaevi, günümüzün en pahalı ayakkabı markalarından biri oldu. Balenciaga, yıllardır Türkiye'De olan çarığa benzer bir ürünü piyasaya sürdü. 535 dolardan satışa çıkartılan ve kırmızı rengi hemen tükenen çarıklara binlerce sipariş geldi. Türkiye'de benzerlerinin 60 liraya satıldığı çarıklara olan ilgi sosyal medyada da ses getirdi. İşte ilginç yorumlar:TÜRKİYE'ye gelin kardaşlar!EY Avrupa gençliği, paranızla rezil olmayın.