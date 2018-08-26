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Aileye yeni biri katıldı

üzülerek ayrılmak zorunda kaldığı köpeklerin yerine yeni bir labrador aldı. Köpeğin Kraliyet kurallarına uygun bir şekilde seçildiği belirtildi...

Aileye yeni biri katıldı
Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin giderken uyması gereken yasaklardan biri de evcil hayvanlarından vazgeçmesiydi. Biri Kanada diğeri ABD'deki evinde beslediği iki köpeğinden vazgeçmek zorunda kalan Meghan, en sonunda evcil hayvan hasretini giderdi. Buckingham'dan yapılan açıklamada Sussex Dükü ve Düşesi'nin labrador cinsi bir köpeği beslemeye başladıkları duyuruldu. Köpeğin yaşı, cinsiyeti ve rengi hakkında ise bilgi verilmedi.



2.7 MİLYON TL'YE BİNEBİLİRSİNİZ
Meghan Markle ve 'nin düğünlerinde bindiği özel yapım elektrikli Jaguar marka aracın seri üretime geçirileceği açıklandı. Jaguar E-Type olarak geçen aracın yine el yapımı olarak üretileceği ve en erken 2020'de sahiplerine sunulacağı açıklandı. Aracın fiyatının ise 450 bin dolar (2,7 milyon TL) olacağı duyuruldu.
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