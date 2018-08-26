Aileye yeni biri katıldı

Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin giderken uyması gereken yasaklardan biri de evcil hayvanlarından vazgeçmesiydi. Biri Kanada diğeri ABD'deki evinde beslediği iki köpeğinden vazgeçmek zorunda kalan Meghan, en sonunda evcil hayvan hasretini giderdi. Buckingham'dan yapılan açıklamada Sussex Dükü ve Düşesi'nin labrador cinsi bir köpeği beslemeye başladıkları duyuruldu. Köpeğin yaşı, cinsiyeti ve rengi hakkında ise bilgi verilmedi.
2.7 MİLYON TL'YE BİNEBİLİRSİNİZ
Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünlerinde bindiği özel yapım elektrikli Jaguar marka aracın seri üretime geçirileceği açıklandı. Jaguar E-Type olarak geçen aracın yine el yapımı olarak üretileceği ve en erken 2020'de sahiplerine sunulacağı açıklandı. Aracın fiyatının ise 450 bin dolar (2,7 milyon TL) olacağı duyuruldu.
2.7 MİLYON TL'YE BİNEBİLİRSİNİZ
Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünlerinde bindiği özel yapım elektrikli Jaguar marka aracın seri üretime geçirileceği açıklandı. Jaguar E-Type olarak geçen aracın yine el yapımı olarak üretileceği ve en erken 2020'de sahiplerine sunulacağı açıklandı. Aracın fiyatının ise 450 bin dolar (2,7 milyon TL) olacağı duyuruldu.
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