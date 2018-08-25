Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Nicole Kidman, milyonlarca dolarlık servetine rağmen güzellik konusunda doğal ve ucuz yöntemleri tercih ediyor. Avustralyalı sarışın yıldız, saç bakımı için kızılcık suyu kullanıyor. Güzel oyuncu, saçları için duş aldıktan sonra saçlarını son bir kez de kızılcık suyu ile duruluyor.
Süper iksiri kızılcık suyu
Etiketler: Nicole Kidman
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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