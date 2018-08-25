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Süper iksiri kızılcık suyu

Süper iksiri kızılcık suyu
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Nicole Kidman, milyonlarca dolarlık servetine rağmen güzellik konusunda doğal ve ucuz yöntemleri tercih ediyor. Avustralyalı sarışın yıldız, saç bakımı için kızılcık suyu kullanıyor. Güzel oyuncu, saçları için duş aldıktan sonra saçlarını son bir kez de kızılcık suyu ile duruluyor.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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