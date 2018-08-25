Soğuk su etkisi!

Ege'deki kazığın başrolünde su var... TAKVİM, dün markette 5 TL'ye satılan şişe suyun Bodrum'daki lüks mekanlarda 25 TL'ye servis edildiğini manşetine taşımıştı. Bu haberimizin yankıları sürerken şimdi de Çanakkale'den "Pes" dedirten bir kazıklama haberi geldi. Tatil için Çanakkale'ye giden Pınar Aktaş isimli bir tatilci, geçtiğimiz gün Lapseki'deki bir marketten 5 litrelik 2 adet pet şişe su aldı. Genç kadın, kasaya gittiğinde suların ücretinin ne kadar olduğunu sorunca "Dolaptan mı, dışarıdan mı aldınız?" sorusuyla karşılaştı.
TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI
Tatilci, "Evet ama neden?" diye sorunca bakkal sahibinin verdiği yanıtla şoke oldu. "Dolap çalıştığı için soğuk sudan fark alıyoruz" diyen esnaf, raftaki satış fiyatı 3 TL olan suya 'soğuk olduğu için 5 TL' ödedi. Sosyal medyaya damgasını vuran bu olaya vatandaşlar, "Çanakkale'de tatilciye esnaftan soğuk duş etkisi gibi kazık" yorumu yaptırdı.
TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI
Tatilci, "Evet ama neden?" diye sorunca bakkal sahibinin verdiği yanıtla şoke oldu. "Dolap çalıştığı için soğuk sudan fark alıyoruz" diyen esnaf, raftaki satış fiyatı 3 TL olan suya 'soğuk olduğu için 5 TL' ödedi. Sosyal medyaya damgasını vuran bu olaya vatandaşlar, "Çanakkale'de tatilciye esnaftan soğuk duş etkisi gibi kazık" yorumu yaptırdı.
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