Aleyna Tilki, yine çılgın yanını konuşturdu. Önceki gün kardeşinin yaş gününde pasta yiyen 19 yaşındaki popçu, ağzının kenarlarındaki pastayla çekilen bu karesini instagram'da paylaştı. Aleyna Tilki'ye "Pasta canavarı" yorumları yağdı.
Pasta canavarı
Etiketler: Pasta , aleyna tilki
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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