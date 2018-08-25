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canavarı

Pasta canavarı
Aleyna Tilki, yine çılgın yanını konuşturdu. Önceki gün kardeşinin yaş gününde yiyen 19 yaşındaki popçu, ağzının kenarlarındaki pastayla çekilen bu karesini instagram'da paylaştı. 'ye "Pasta canavarı" yorumları yağdı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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