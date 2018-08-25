Billur Kalkavan, tatilde boşalan İstanbul'un tadını çıkardı. Önceki gün Kilyos'taki Burç Beach'e giden 55 yaşındaki Kalkavan, 'Hava güzel ben de" notuyla bir pozunu paylaştı. Billur Kalkavan, formuyla genç kızlara meydan okudu.
Kim der 55 yaşında
Etiketler: billur kalkavan , İstanbul
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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