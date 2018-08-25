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Kim der 55 yaşında

Kim der 55 yaşında
Billur Kalkavan, tatilde boşalan 'un tadını çıkardı. Önceki gün Kilyos'taki Burç Beach'e giden 55 yaşındaki Kalkavan, 'Hava güzel ben de" notuyla bir pozunu paylaştı. Billur Kalkavan, formuyla genç kızlara meydan okudu.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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