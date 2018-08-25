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Kahvaltıya ortak var!

Kahvaltıya ortak var!
Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, önceki gün instagram'da yaptığı paylaşımla güldürdü. Sabah kahvaltısında salam yiyen Seçkin'in yemeğine bir arı ortak oldu. Arının salam yemesini şaşkınlıkla izleyen ünlü popçu, bu anları da instagram'da paylaştı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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