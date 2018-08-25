Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, önceki gün instagram'da yaptığı paylaşımla güldürdü. Sabah kahvaltısında salam yiyen Seçkin'in yemeğine bir arı ortak oldu. Arının salam yemesini şaşkınlıkla izleyen ünlü popçu, bu anları da instagram'da paylaştı.
Kahvaltıya ortak var!
Etiketler: Ece Seçkin , kahvaltısında
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.