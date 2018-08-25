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’de doğal yaşam

İngiltere’de doğal yaşam
Eşi Dikran Masis ve oğlu Theo ile birkaç aydır İngiltere'de olan Yasemin Masis'in keyfine diyecek yok. Sosyetik mimar, önceki gün oğluyla doğanın keyfini sürdü.

, bisiklete binerken minik oğlu da scooter'la gezdi. Masis, ardından da çiftliklerine giderek buradaki atlarıyla yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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