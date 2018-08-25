Deniz meleği

Ani ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mina Başaran'ın acısı, ailesinin kalbinde kuşkusuz dinmiyor... 2012'de kendi ismini taşıyan lüks bir yatın iç dizaynını yapan Mina Başaran, Mart'taki vefatının ardından ailesi tarafından hep anıldı... Kızlarının ismini bir uçağa ve hangara yazdıran Başaran Ailesi, Mina'nın anısını yaşatmak için şimdi de yeni bir yatın daha inşasına başladı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, instagram hesabından 2019 yılında 'Mina' isimli yeni bir lüks yatın denizlere açılacağını duyurdu.
HER ZAMAN KALPLERDE...
"Deniz bu melek için hazır mı, bilmiyorum" diyen Gezer'in paylaşımının altına Mina Başaran'ın sevenlerinden "Mina, denizlerin de meleği olacak ve her zaman sevenlerinin kalbinde yaşayacak" yorumları yağdı.
ADI DERİN SULARDA YAŞAYACAK
Okyanusları aşabilecek şekilde imal edilen Mina, Türk asıllı bir işadamına 23 milyon Euro'ya satılmıştı.
HER ZAMAN KALPLERDE...
"Deniz bu melek için hazır mı, bilmiyorum" diyen Gezer'in paylaşımının altına Mina Başaran'ın sevenlerinden "Mina, denizlerin de meleği olacak ve her zaman sevenlerinin kalbinde yaşayacak" yorumları yağdı.
ADI DERİN SULARDA YAŞAYACAK
Okyanusları aşabilecek şekilde imal edilen Mina, Türk asıllı bir işadamına 23 milyon Euro'ya satılmıştı.
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