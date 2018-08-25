Başarılı şarkıcı Demet Sağıroğlu, önceki gün usta oyuncular Şener Şen ve Kayhan Yıldızoğlu ile bayram yemeğinde buluştu. Sağıroğlu, Şen'le paylaştığı bu karesinin altına da "Kıymetlim, canım ağabeyim ile bayram yemeği" diye yazdı.
Demet 'Şen'lendi
Etiketler: Demet Sağıroğlu , Şener Şen
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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