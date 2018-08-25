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Demet 'Şen'lendi

Demet Şenlendi
Başarılı şarkıcı Demet Sağıroğlu, önceki gün usta oyuncular Şener Şen ve Kayhan Yıldızoğlu ile bayram yemeğinde buluştu. Sağıroğlu, Şen'le paylaştığı bu karesinin altına da "Kıymetlim, canım ağabeyim ile bayram yemeği" diye yazdı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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