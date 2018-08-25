Sosyetik işadamı Aytek Şavkan'la evliliğini yıllar önce bitirip ABD'ye yerleşen Martha Graeff'in aklı hala Türkiye'de... Brezilyalı tasarımcı ve modelin, önceki gün paylaştığı bu karede nazar boncuklarıyla süslü kolyesi "Martha, Türk alışkanlıklarını sürdürüyor" dedirtti.
Aklı hala Türkiye’de
Etiketler: Türkiye , Martha Graeff
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.