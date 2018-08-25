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Aklı hala ’de

Aklı hala Türkiye’de
Sosyetik işadamı Aytek Şavkan'la evliliğini yıllar önce bitirip ABD'ye yerleşen Martha Graeff'in aklı hala 'de... Brezilyalı tasarımcı ve modelin, önceki gün paylaştığı bu karede nazar boncuklarıyla süslü kolyesi "Martha, Türk alışkanlıklarını sürdürüyor" dedirtti.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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