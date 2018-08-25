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Aile boyu kutlama




SEBA İnşaat'ın 25. kuruluş yıldönümü, önceki gün Bodrum'da kalabalık bir davetli topluluğu ile birlikte kutlandı. Bodrum'un en gözde koylarından Gündoğan Küçükbük'te son projesi Seba Küçükbük Evleri ve Seba Residence'in beach kısmındaki kutlamaya Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli ev sahipliği yaptı.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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