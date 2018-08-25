SEBA İnşaat'ın 25. kuruluş yıldönümü, önceki gün Bodrum'da kalabalık bir davetli topluluğu ile birlikte kutlandı. Bodrum'un en gözde koylarından Gündoğan Küçükbük'te son projesi Seba Küçükbük Evleri ve Seba Residence'in beach kısmındaki kutlamaya Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli ev sahipliği yaptı.
Aile boyu kutlama
SEBA İnşaat'ın 25. kuruluş yıldönümü, önceki gün Bodrum'da kalabalık bir davetli topluluğu ile birlikte kutlandı. Bodrum'un en gözde koylarından Gündoğan Küçükbük'te son projesi Seba Küçükbük Evleri ve Seba Residence'in beach kısmındaki kutlamaya Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli ev sahipliği yaptı.
Etiketler: Bodrum , Hakan Ateş , ali şen
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.