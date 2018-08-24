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Son moda Sükan

Son moda Sükan
Aylardır yurt içi ve yurt dışı tatiliyle enerji depolayan ünlü stil danışmanı Ece Sükan, önceki gün moda çekimi için fotoğrafçı kardeşi Arslan Sükan'ın objektifine poz verdi. Sükan'a Swissotel The Bosphorus İstanbul'daki çekimde Dalmaçyalı cinsi bir köpek eşlik etti.
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