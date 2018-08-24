Korkusuz Hadise

Geçtiğimiz yıl Dubai'de uçaktan paraşütle atlayan Hadise, adrenalin dolu anlarını dün instagram'da paylaştı. 32 yaşındaki popçu, cesaretini konuşturduğu paylaşımına da şu notu düştü:
"Skydive, hayatımda yaptığım en çılgınca şeydi. Bunu korkularımdan kurtulmak için yaptım. Uçaktan atladıktan sonra 'Bu hayatta istediğim her şeyi yaparım' dedim."
Ailesiyle arası açılan Hadise, son günlerde 'güçlü kadın' imajı çiziyor.
"Skydive, hayatımda yaptığım en çılgınca şeydi. Bunu korkularımdan kurtulmak için yaptım. Uçaktan atladıktan sonra 'Bu hayatta istediğim her şeyi yaparım' dedim."
Ailesiyle arası açılan Hadise, son günlerde 'güçlü kadın' imajı çiziyor.
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