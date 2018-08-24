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Korkusuz

Korkusuz Hadise
Geçtiğimiz yıl Dubai'de uçaktan paraşütle atlayan Hadise, adrenalin dolu anlarını dün instagram'da paylaştı. 32 yaşındaki popçu, cesaretini konuşturduğu paylaşımına da şu notu düştü:

"Skydive, hayatımda yaptığım en çılgınca şeydi. Bunu korkularımdan kurtulmak için yaptım. Uçaktan atladıktan sonra 'Bu hayatta istediğim her şeyi yaparım' dedim."



Ailesiyle arası açılan , son günlerde 'güçlü kadın' imajı çiziyor.

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