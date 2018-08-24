Sosyal medyayı kasıp kavuran yıldız futbolcu Dele Alli'nin gol sevincini yansıtan el hareketine Derya Balta da kayıtsız kalmadı. Eski Galatasaraylı Hakan Balta'nın eşi Derya Hanım, yapması zor olan hareketi başardığını dün bu kareyle gösterdi.
Hareket çekti
Etiketler: Hakan Balta
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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