Gülşen'e niyet Alp Kırşan'a kısmet… Ünlü popçu Gülşen, 5 ay önce yatırım amacıyla Bodrum Bitez'deki Poyraz Ada Konakları'ndan bir villa satın almaya karar verdi. Müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'yla bahçe içindeki 350 metrekarelik havuzlu villayı çok beğenen popçu, emlakçıyla anlaşıp kaporayı da yatırdı. Ancak ünlü şarkıcı, iddiaya göre birkaç gün sonra kararından caydı. Gülşen, evi satın almaktan neden vazgeçtiğini sır gibi saklarken villaya sunucu ve oyuncu Alp Kırşan talip oldu.
TADINI ÇIKARTIYOR
Oyunculuğunun yanı sıra 'Survivor' yarışmasındaki başarılı sunumuyla da adından söz ettiren Kırşan, 1 milyon euro (yaklaşık 7 milyon lira) değerindeki villayı ailesi için satın aldı. 38 yaşındaki sunucu, eşi Zeynep Kırşan ve oğlu Efe ile bayramın tadını şu sıralar Bodrum'un en güzel noktalarından birinde konumlanan lüks villasında çıkarıyor. Kırşan'ın ünlü popçunun almaktan vazgeçtiği villayı satın alması ise "Gülşen baktı, Alp kaptı" dedirtti.
4 yıllık evli çift, 3 yaşındaki oğulları Efe ile Bodrum'daki lüks villalarında tatilde…
TADINI ÇIKARTIYOR
Oyunculuğunun yanı sıra 'Survivor' yarışmasındaki başarılı sunumuyla da adından söz ettiren Kırşan, 1 milyon euro (yaklaşık 7 milyon lira) değerindeki villayı ailesi için satın aldı. 38 yaşındaki sunucu, eşi Zeynep Kırşan ve oğlu Efe ile bayramın tadını şu sıralar Bodrum'un en güzel noktalarından birinde konumlanan lüks villasında çıkarıyor. Kırşan'ın ünlü popçunun almaktan vazgeçtiği villayı satın alması ise "Gülşen baktı, Alp kaptı" dedirtti.
4 yıllık evli çift, 3 yaşındaki oğulları Efe ile Bodrum'daki lüks villalarında tatilde…
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