Ünlü popçu Serdar Ortaç, verdiği sözleri çabuk unuttu. Geçtiğimiz haftaki konserinde "Ben artık evli bir adamım. Sahnede dansçılara sarılmak yasak" diyerek eşi Chloe'nin kulaklarını çınlatan Ortaç, önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs Lord's Palaca Hotel'de ise sözlerini unuttu.
48 yaşındaki popçu, şarkılarını söylerken dansçı kızlarla da sarmaş dolaştı. Ortaç'ın bu hali ise "Aman Chloe görmesin" dedirtti. Kendinden 22 yaş küçük eşiyle çocuk sahibi olmak istediğini de söyleyen Ortaç, "Anne-baba olmayı istiyoruz. Ama bu planımızı 2 yıl sonraya erteledik" dedi.
48 yaşındaki popçu, şarkılarını söylerken dansçı kızlarla da sarmaş dolaştı. Ortaç'ın bu hali ise "Aman Chloe görmesin" dedirtti. Kendinden 22 yaş küçük eşiyle çocuk sahibi olmak istediğini de söyleyen Ortaç, "Anne-baba olmayı istiyoruz. Ama bu planımızı 2 yıl sonraya erteledik" dedi.
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