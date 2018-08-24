Chloe görmesin

popçuverdiği sözleri çabuk unuttu. Geçtiğimiz haftaki konserindediyerek eşikulaklarını çınlatanönceki akşam sahne aldığıise sözlerini unuttu.yaşındaki popçu, şarkılarını söylerkenOrtaç'ın bu hali isededirtti. Kendinden 22 yaş küçük eşiyle çocuk sahibi olmak istediğini de söyleyen Ortaç,dedi.