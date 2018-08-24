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eğlence

Candan eğlence
Geçtığimiz yıl 21 yıllık eşi Erdem Kıramer'den ayrılan cemiyet dünyasının ünlü ismi Candan Varnalı, tatil için soluğu Portekiz'de aldı. Hanım, önceki gün de pembe kıyafetiyle böyle dans etti.
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