Candan eğlence

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yıl 21 yıllık
eşi Erdem Kıramer'den
ayrılan cemiyet
dünyasının ünlü
ismi Candan Varnalı,
tatil
için soluğu Portekiz'de
aldı. Candan
Hanım,
önceki gün de
pembe kıyafetiyle
böyle dans etti.
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