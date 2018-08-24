Yıllar önce Polonezköy'de çiftlik hayatı yaşamaya başlayan Neslihan Kozanoğlu, çifte bayram yaptı. Çiftliğinde büyükbaş hayvanları olan sosyetik işkadını, Kurban Bayramı öncesinde gecesiz gündüzsüz çalıştı. Önceki gün de oğlu Başar'la yılın yorgunluğunu atan ve kutlama yapan Neslihan Kozanoğlu, çiftliğinde çekilen bu kareye de şöyle not düştü: "Bir yıl çalıştık ve kurban kesimlerini kazasız atlattık. Kasaplara çarpıldık ama neticede başarılıyız ve de kutlamadayız." Neslihan Kozanoğlu, başarısının sırrını soranlara ise "Her sektörde zorluklar var ama azimli ve disiplinli olursanız, başarıyı da yakalarsınız" tüyosu verdi...
Bayram yaptı
Etiketler: Neslihan Kozanoğlu , çiftliğinde
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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