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Bayram yaptı

Bayram yaptı
Yıllar önce Polonezköy'de çiftlik hayatı yaşamaya başlayan Neslihan Kozanoğlu, çifte bayram yaptı. büyükbaş hayvanları olan sosyetik işkadını, Kurban Bayramı öncesinde gecesiz gündüzsüz çalıştı. Önceki gün de oğlu Başar'la yılın yorgunluğunu atan ve kutlama yapan , çiftliğinde çekilen bu kareye de şöyle not düştü: "Bir yıl çalıştık ve kurban kesimlerini kazasız atlattık. Kasaplara çarpıldık ama neticede başarılıyız ve de kutlamadayız." Neslihan Kozanoğlu, başarısının sırrını soranlara ise "Her sektörde zorluklar var ama azimli ve disiplinli olursanız, başarıyı da yakalarsınız" tüyosu verdi...

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