Deniz Akkaya'nın 'selülit dağı' diyerek topa tuttuğu Hülya Avşar'dan karşılık gecikmedi. 55 yaşındaki sanatçı, önceki gün Ayvalık'ta denize girerken çekilen bu kareyi paylaşıp makyajsız haliyle de güzelliğinin altını çizdi.
55’lik deniz kızı
Etiketler: Deniz Akkaya , Hülya Avşar
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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