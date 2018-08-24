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55’lik deniz kızı

55’lik deniz kızı
Deniz Akkaya'nın 'selülit dağı' diyerek topa tuttuğu Hülya Avşar'dan karşılık gecikmedi. 55 yaşındaki sanatçı, önceki gün Ayvalık'ta denize girerken çekilen bu kareyi paylaşıp makyajsız haliyle de güzelliğinin altını çizdi.
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