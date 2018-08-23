Gözde oyuncular, Yunanistan'a çıkarma yaptı. 'Yaşamayanlar' adlı internet dizisinin başrol oyuncuları Elçin Sangu, Kerem Bürsin ve Selma Ergeç; aşklarıyla geçtiğimiz gün Komşu'nun Mikonos adasına gitti.
Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken; Bürsin, kendi gibi oyuncu aşkı Serenay Sarıkaya ve Selma Ergeç, eşi Can Öz'le şu sıralar adada keyifli anlar yaşıyor. Yıldızlar, konaklamak içinde geceliği 7 bin 700 lira olan Cavo Tagoo adlı lüks oteli tercih etti.
Yıldızlı tatil
Gözde oyuncular, Yunanistan'a çıkarma yaptı. 'Yaşamayanlar' adlı internet dizisinin başrol oyuncuları Elçin Sangu, Kerem Bürsin ve Selma Ergeç; aşklarıyla geçtiğimiz gün Komşu'nun Mikonos adasına gitti.
Etiketler: selma ergeç , can öz , Serenay Sarıkaya , Yunanistan
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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