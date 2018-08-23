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Yıldızlı tatil

Yıldızlı tatil

Gözde oyuncular, Yunanistan'a çıkarma yaptı. 'Yaşamayanlar' adlı internet dizisinin başrol oyuncuları Elçin Sangu, Kerem Bürsin ve Selma Ergeç; aşklarıyla geçtiğimiz gün Komşu'nun Mikonos adasına gitti.



Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken; Bürsin, kendi gibi oyuncu aşkı Serenay Sarıkaya ve , eşi Can Öz'le şu sıralar adada keyifli anlar yaşıyor. Yıldızlar, konaklamak içinde geceliği 7 bin 700 lira olan Cavo Tagoo adlı lüks oteli tercih etti.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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