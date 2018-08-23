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Sürpriz nikah

Sürpriz nikah
İki Oscar ödüllü Hilary Swank, 2016 yılından beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Philip Schneider ile evlendi. 44 yaşındaki aktris ile yapımcı Schneider, California'da yer alan Saint Lucia Preserve bölgesinde aile bireyleri ve yakın dostlarının davetli olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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