Yol Durumu
  1. Ananas vakti
  2. Göktaşı 28 eylül’de

kelebek

Mavi kelebek
Yaz başından beri ailesiyle Bodrum'da olan Hande Acar'ın keyfine diyecek yok… , dün de adı gibi mavi bir bikini giydirdiği minik kızı Mavi'yle böyle poz verdi.
Etiketler: , ,
  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar