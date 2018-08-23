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‘Maalesef’
Öncekİ akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Şevval Sam, Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisindeki partneri Talat Bulut için konuştu. Bulut'un set asistanı bir kızı taciz ettiği iddiası mahkemeye taşınmıştı. Sam, Bulut'un hakkında takipsizlik kararı verilmesi ve diziye devam etmesiyle ilgili "Maalesef" dedi.


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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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