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Bayram tatili devam ederken , tarihinin en boş günlerini yaşıyor. ve Çeşme’de insan seli varken; her zaman dolup taşan Boğaz’daki mekanlar deyim yerindeyse sinek avlıyor

Issız istanbul!
Hafta başından beri İstanbul'un hali, mega kentte kalanlara "Hayat bayram olsa" dedirtiyor. Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasını fırsat bilenler soluğu Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi tatil beldelerinde aldı. Buralardaki doluluk oranları yüzde 100'ü aşarken , sade vatandaşa kaldı. Özellikle tatil günleri tıka basa dolu olan Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı'ndan dün çekilen görüntüler, "Issız İstanbul" dedirtti.



KEYFİN TAM ZAMANI...
Bir çayın 18 liraya satıldığı Bodrum Türkbükü'ndeki mekanların aksine İstanbul'un incisi Boğaz'daki yerlerin sinek avlıyor olması ise sosyal medyanın da gündemindeydi. Şimdilerde İstanbul'da kalanlar mega kentin tadını çıkartırken ve Çeşme'de tatilde olanların güneşlenecek şezlong dahi bulamaması da "Şimdi Boğaz'ın keyfini sürmenin tam zamanı" yorumları yaptırdı.



Bodrum


​AYDIN HAMZA
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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