Issız istanbul!

Hafta başından beri İstanbul'un hali, mega kentte kalanlara "Hayat bayram olsa" dedirtiyor. Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasını fırsat bilenler soluğu Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi tatil beldelerinde aldı. Buralardaki doluluk oranları yüzde 100'ü aşarken İstanbul, sade vatandaşa kaldı. Özellikle tatil günleri tıka basa dolu olan Bebek, Arnavutköy ve Rumelihisarı'ndan dün çekilen görüntüler, "Issız İstanbul" dedirtti.
KEYFİN TAM ZAMANI...
Bir çayın 18 liraya satıldığı Bodrum Türkbükü'ndeki mekanların aksine İstanbul'un incisi Boğaz'daki yerlerin sinek avlıyor olması ise sosyal medyanın da gündemindeydi. Şimdilerde İstanbul'da kalanlar mega kentin tadını çıkartırken Bodrum ve Çeşme'de tatilde olanların güneşlenecek şezlong dahi bulamaması da "Şimdi Boğaz'ın keyfini sürmenin tam zamanı" yorumları yaptırdı.
Bodrum
AYDIN HAMZA
KEYFİN TAM ZAMANI...
Bir çayın 18 liraya satıldığı Bodrum Türkbükü'ndeki mekanların aksine İstanbul'un incisi Boğaz'daki yerlerin sinek avlıyor olması ise sosyal medyanın da gündemindeydi. Şimdilerde İstanbul'da kalanlar mega kentin tadını çıkartırken Bodrum ve Çeşme'de tatilde olanların güneşlenecek şezlong dahi bulamaması da "Şimdi Boğaz'ın keyfini sürmenin tam zamanı" yorumları yaptırdı.
Bodrum
AYDIN HAMZA
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