Komedi severlerin merakla beklediği 'Göktaşı' filminin afişi, önceki gün görücüye çıktı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Caner Erzincan'ın üstlendiği; başrollerinde Şafak Sezer, Ayhan Taş, Ceyhun Fersoy, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın yer aldığı film 28 Eylül'de vizyonda…
Göktaşı 28 eylül’de
Etiketler: Caner Erzincan , şafak sezer , Ceyhun Fersoy , Ayhan Taş , göktaşı
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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