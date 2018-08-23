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28 eylül’de

Göktaşı 28 eylül’de
Komedi severlerin merakla beklediği 'Göktaşı' filminin afişi, önceki gün görücüye çıktı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Caner Erzincan'ın üstlendiği; başrollerinde Şafak Sezer, Ayhan Taş, Ceyhun Fersoy, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın yer aldığı film 28 Eylül'de vizyonda…

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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