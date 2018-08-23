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Engel tanımadı

Engel tanımadı
Yıllar önce yakalandığı 'Kaçış Sendromu' hastalığı nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşayan , önceki akşam korkuttu. Girne Rocks Hotel'de sahne alan 61 yaşındaki şovmen, Vertigo yüzünden başı dönünce hayranlarının karşısına tekerlekli sandalyeyle çıktı.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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