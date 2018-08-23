Yıllar önce yakalandığı 'Kaçış Sendromu' hastalığı nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşayan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam korkuttu. Girne Rocks Hotel'de sahne alan 61 yaşındaki şovmen, Vertigo yüzünden başı dönünce hayranlarının karşısına tekerlekli sandalyeyle çıktı.
Engel tanımadı
Etiketler: mehmet ali erbil
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.