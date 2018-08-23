Aslan yuvası

Galatasaray'ın yıldızları Maicon Pereira Roque ile Mariano Ferreira Filho, tatil için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz gün Bodrum'a giden ikili, LUX Bodrum Resort & Residences otelinin içinde bulunan Private Water Front Villalarını tercih etti.
Üç günlük tatilde enerji depolayan futbolcular, lüks villa için günlük 15 bin euro (yüz beş bin lira) ödedi. Ailelerinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan Brezilyalı yıldızlar, önceki gün de havuz başında keyif çatarken görüntülendi.
DOĞAN SAVAŞ
Üç günlük tatilde enerji depolayan futbolcular, lüks villa için günlük 15 bin euro (yüz beş bin lira) ödedi. Ailelerinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan Brezilyalı yıldızlar, önceki gün de havuz başında keyif çatarken görüntülendi.
DOĞAN SAVAŞ
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