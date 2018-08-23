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Aslan yuvası

futbolcular, villanın 3 günlük kirası için 300 bin lira ödedi.

Aslan yuvası
Galatasaray'ın yıldızları Maicon Pereira Roque ile Mariano Ferreira Filho, tatil için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz gün Bodrum'a giden ikili, LUX Resort & Residences otelinin içinde bulunan Private Water Front Villalarını tercih etti.

Üç günlük tatilde enerji depolayan futbolcular, lüks villa için günlük 15 bin euro (yüz beş bin lira) ödedi. Ailelerinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan yıldızlar, önceki gün de havuz başında keyif çatarken görüntülendi.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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