Aklı Ege’de kaldı

Bu yaz haftalarca Bodrum ve Göcek koylarını gezen Jeremy Meeks'in aklı Türkiye'de kaldı. Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Meeks, oğluyla çekilen bu karesini instagram'da paylaşıp "Bu yaz Türkiye ve Yunanistan'da harika vakit geçirdim" diye yazdı.