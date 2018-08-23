Bu yaz haftalarca Bodrum ve Göcek koylarını gezen Jeremy Meeks'in aklı Türkiye'de kaldı. Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Meeks, oğluyla çekilen bu karesini instagram'da paylaşıp "Bu yaz Türkiye ve Yunanistan'da harika vakit geçirdim" diye yazdı.
Aklı Ege’de kaldı
Etiketler: Jeremy Meeks , Türkiye , Yunanistan , Bodrum
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.