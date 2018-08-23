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Ağaoğlu’ndan havalı ziyaret

Bir günlüğüne ’a gelen Ağaoğlu, dönüşte de teknesinde akrabalarını ağırladı.

Ağaoğlu’ndan havalı ziyaret
Bir süredir çocuğunun annesi Petek Ertüre ve oğlu Ege ile Bodrum'da olan Ali Ağaoğlu, bayramın ilk günü annesinin yanına koştu. Özel helikopteriyle 1 günlüğüne 'a gelen ünlü işadamı, annesinin elini öpüp kurban kestikten sonra yeniden 'a gitti.

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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