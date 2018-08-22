Mihran Ela’yla aile pozu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, arefe gününde kızları Mihran Ela'ya kavuştu. Minik bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan ünlü çift, bayramın ilk günü de ailece verdikleri birbirinden güzel pozları basınla paylaştı.
Geçtiğimiz yıl Roma'da evlenen ikilinin kızlarına kavuştuğu için yaşadığı büyük mutluluk yüzlerinden okunuyordu. Ünlü çift, her anne babanın yaptığı gibi fotoğraflarda minik kızları Mihran Ela'nın yüzünü nazar korkusuyla göstermedi.
İkilinin bu karesi sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Geçtiğimiz yıl Roma'da evlenen ikilinin kızlarına kavuştuğu için yaşadığı büyük mutluluk yüzlerinden okunuyordu. Ünlü çift, her anne babanın yaptığı gibi fotoğraflarda minik kızları Mihran Ela'nın yüzünü nazar korkusuyla göstermedi.
İkilinin bu karesi sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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