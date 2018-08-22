Gözler onda

Ünlü işadamı Erkut Soyak'ın sevgilisi Ayşe San, tatiline Bodrum'da hız kesmeden devam ediyor. San, önceki gün Türkbükü Mavi Otel'in iskelesinde kendisini bekleyen bota binerken görüntülendi. Ayşe San, yazın trendleri arasında yer alan mayo üzerine kot şort giyerek akıma uydu. Fit vücuduyla sahil şeridinin dikkatini de üzerine çeken Ayşe San, daha sonra bot ile sevgilisinin yanına geçti.
Üç çocuk annesi Ayşe San, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
Üç çocuk annesi Ayşe San, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
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