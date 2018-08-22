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sürpirizi

Çeşme sürpirizi
Her bayramı Ankara'daki ailesinin yanında geçiren Kenan İmirzalıoğlu, bu sene ise geçtiğimiz günlerde 31 yaşına basan Sinem Kobal'a sürprizi yaptı. Çift, önceki gün Çeşme'ye giderken havalimanında görüntülendi.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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