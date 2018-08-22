Her bayramı Ankara'daki ailesinin yanında geçiren Kenan İmirzalıoğlu, bu sene ise geçtiğimiz günlerde 31 yaşına basan Sinem Kobal'a Çeşme sürprizi yaptı. Çift, önceki gün Çeşme'ye giderken havalimanında görüntülendi.
Çeşme sürpirizi
Etiketler: Kenan İmirzalıoğlu , Çeşme
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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