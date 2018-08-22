Atarlı Hadise!

Çalkantılı özel yaşamıyla olay olan Hadise, önceki gün instagram'da bayramlık ağzını açtı. Annesinin intihar girişimiyle yıkılan popçunun, kardeşleriyle de arası açılmıştı. Hadise, paylaştığı atarlı sözlerle ablası Hülya Açıkgöz'e taşını attı. "Ben güçlüyüm. Çünkü kim olduğumu ve kim olmak istediğimi biliyorum" diyen popçu, "Ne olursa olsun, hep gülümse" diyerek de zor zamanlara rağmen ayakta olduğunu vurguladı.
HERKES NASİBİNİ ALDI
"Hayatta her şeyi tek başına idare edebilmek, bir kadının başarabileceği en kıymetli şeydir" sözünü de paylaşan güzel şarkıcı, şu cümlesiyle de peşindeki Hakan Sabancı gibi hızlı çapkınlara göndermesini yapar gibiydi: "Kolay bir kadın değilim ve hiçbir kadın da böyle hissetmemeli."
Hülya Açıkgöz, Hadise'nin fotoğraflarını silip popçu kardeşine sosyal medyadan sürekli taş atmıştı.
Hadise, paylaşımlarıyla iş ve özel yaşamında yoluna tek başına devam edeceğini ima etti.
HERKES NASİBİNİ ALDI
"Hayatta her şeyi tek başına idare edebilmek, bir kadının başarabileceği en kıymetli şeydir" sözünü de paylaşan güzel şarkıcı, şu cümlesiyle de peşindeki Hakan Sabancı gibi hızlı çapkınlara göndermesini yapar gibiydi: "Kolay bir kadın değilim ve hiçbir kadın da böyle hissetmemeli."
Hülya Açıkgöz, Hadise'nin fotoğraflarını silip popçu kardeşine sosyal medyadan sürekli taş atmıştı.
Hadise, paylaşımlarıyla iş ve özel yaşamında yoluna tek başına devam edeceğini ima etti.
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