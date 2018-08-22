Geçtiğimiz ay ilk kez TAKVİM'in ortaya çıkardığı ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın İstanbul'da başlayan aşkı, Bodrum'a taşındı. Çiçeği burnunda aşıklar, bayramın ilk gününde Yalıkavak Moon Beach'te kahvaltı yaptı. İkiliye Sakuçoğlu'nun annesi de eşlik etti. Bu durum da ikilinin aşkının ciddiyetini gözler önüne serdi.
AİLEYE DE GİRDİ
Kendinden 7 yaş küçük aşkını annesiyle tanıştıran güzel stil danışmanının keyfi yerindeydi. Ünlü çift, kahvaltının ardından soluğu denizde aldı. İskelede güneşlenen sevgililer, sıcaktan bunalınca denizde serinledi. Bir süre denizde kulaç atan 34 yaşındaki stil danışmanı, sudan çıktığı sırada kusursuz fiziğiyle dikkat çekti. Ekin Mert Daymaz'ın da kaslı hali, gözden kaçmadı. Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde Ekin Mert Daymaz'la ilişkisi için "32 dişim görünüyor. Ben çok mutluyum" diyerek itirafta bulunmuştu.
DOLUDİZGİN DEVAM
Hayranlarının birlikte görüntü vermesi için dört gözle beklediği çiçeği burnunda aşıkların, Bodrum tatilinde objektiflere yansıması ise ünlü çiftin doludizgin aşkını bir kez daha doğruladı. Sakuçoğlu ile Daymaz'ın iskeledeki romantik anları ise "Bodrum'da güzel stil danışmanıyla yakışıklı oyuncunun aşk rüzgarı esti" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
AİLEYE DE GİRDİ
Kendinden 7 yaş küçük aşkını annesiyle tanıştıran güzel stil danışmanının keyfi yerindeydi. Ünlü çift, kahvaltının ardından soluğu denizde aldı. İskelede güneşlenen sevgililer, sıcaktan bunalınca denizde serinledi. Bir süre denizde kulaç atan 34 yaşındaki stil danışmanı, sudan çıktığı sırada kusursuz fiziğiyle dikkat çekti. Ekin Mert Daymaz'ın da kaslı hali, gözden kaçmadı. Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde Ekin Mert Daymaz'la ilişkisi için "32 dişim görünüyor. Ben çok mutluyum" diyerek itirafta bulunmuştu.
DOLUDİZGİN DEVAM
Hayranlarının birlikte görüntü vermesi için dört gözle beklediği çiçeği burnunda aşıkların, Bodrum tatilinde objektiflere yansıması ise ünlü çiftin doludizgin aşkını bir kez daha doğruladı. Sakuçoğlu ile Daymaz'ın iskeledeki romantik anları ise "Bodrum'da güzel stil danışmanıyla yakışıklı oyuncunun aşk rüzgarı esti" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
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