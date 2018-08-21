Melissa Von Faber Castell'in dünya jet sosyetesinden yakın dostlarıyla geçtiğimiz günlerde Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde çıktığı mavi tur sürüyor.
Sosyetik güzel ile tasarımcı Begüm Khan, önceki gün de lüks teknede düzenlenen partide Türk işi peştamallarla poz verdi. Bu kareye "VIP modeller" yorumu yağdı.
Sosyetik güzel ile tasarımcı Begüm Khan, önceki gün de lüks teknede düzenlenen partide Türk işi peştamallarla poz verdi. Bu kareye "VIP modeller" yorumu yağdı.
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