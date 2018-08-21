Türkiye kuğusu

Sık sık ülkemize gelerek tatil yapan dünyaca ünlü İngiliz model Naomi Campbell, bu geleneğini önceki gün de bozmadı. Siyahi modelin ilk durağı İstanbul oldu.
Güzel yıldız, Kanlıca'dan bindiği tekneyle Boğaz havası aldı. Campbell, Boğaz'daki keyifli anlarını 'kalp' emojisi ve Türk bayrağı ile paylaşarak gönülleri fethetti. 'Siyah kuğu' lakaplı ünlü modelin tatiline Dalaman'da devam ettiği öğrenildi.
Güzel yıldız, Kanlıca'dan bindiği tekneyle Boğaz havası aldı. Campbell, Boğaz'daki keyifli anlarını 'kalp' emojisi ve Türk bayrağı ile paylaşarak gönülleri fethetti. 'Siyah kuğu' lakaplı ünlü modelin tatiline Dalaman'da devam ettiği öğrenildi.
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