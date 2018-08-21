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Sevgiliye ziyaret

Sevgiliye ziyaret
Geçtiğimiz gün Seçkin Özdemir'in gönderdiği güllerle mest olan Demet Özdemir'den önceki gün karşılık geldi. Güzel oyuncu, 'Can Kırıkları' dizisiyle Atv izleyicisiyle buluşacak aşkını sette ziyaret etti.

Demet Özdemir, kendi gibi oyuncu 3 aylık aşkı Seçkin Özdemir'le setten bu kareyi paylaştı. Mutluluklarıyla imrendiren ikili, 'Maşallah' dedirtti.

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