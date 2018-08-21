Sıla, önceki akşam Kerki ve Solfej'in düzenlediği Ayvalık konserinde müzik ziyafeti sundu. 38 yaşındaki şarkıcı, esprileriyle de kırdı geçirdi. Sıla "Hakkımda 'Evleniyor' diye haber yapmışlar. Ama bizim beyaz atlı prens, ata ters bindi herhalde. Baksanıza hala tescilli bekarım" diyerek güldürdü.
Müzmin bekar
Etiketler: Sıla
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.