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Müzmin bekar

Müzmin bekar
Sıla, önceki akşam Kerki ve Solfej'in düzenlediği Ayvalık konserinde müzik ziyafeti sundu. 38 yaşındaki şarkıcı, esprileriyle de kırdı geçirdi. "Hakkımda 'Evleniyor' diye haber yapmışlar. Ama bizim beyaz atlı prens, ata ters bindi herhalde. Baksanıza hala tescilli bekarım" diyerek güldürdü.
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