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’de organik tatil

İngiltere’de organik tatil
İşadamı Dikran Masis ile eşi Yasemin Masis'in tatili sürüyor. İkili, oğulları Theo ile önceki gün de Surrey Hills'deki çiftlikte keçileri sevip bahçeleri dolaştı.

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