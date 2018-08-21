İngiltere’de organik tatil

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tatili sürüyor.
İkili, oğulları Theo
ile önceki gün
de Surrey Hills'deki
çiftlikte keçileri sevip bahçeleri
dolaştı.
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