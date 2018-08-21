Eşsiz destek

Sosyetik tasarımcı Siren Ertan Kayalar, moda sektöründen dekorasyon dünyasına transfer olacağının sinyalini verdi. Güzel tasarımcı, önceki gün Nisan'da dünyaevine girdiği işadamı Ersin Kayalar'ın inşa ettiği Çeşme'deki bir evin fotoğrafını paylaştı. Eşine övgü yağdıran Ertan, iş dekorasyona gelince kendini öne sürdü.



Ertan, paylaşımına "Şimdi reklamlar… Evlerin inşaatını Ersin fena yapmamış; ama dekorasyon işleri bende. Satış sloganım 'Ev satmıyorum komşu arıyorum' ya da devir tasarruf devri olduğuna göre 'Siz evleri alın, ücretsiz dekorasyon hizmeti benden' olabilir" notu düştü. Tasarımcının bu hamlesi, "Eşler, işte de güçlerini birleştiriyor" yorumu yaptırdı.



