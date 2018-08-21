Bundan 2 ay önce kızını kucağına alan Eva Longoria, anneliğe iyice alıştı. Önceki gün oğlu Santiago Enrique ile çekilen bu fotoğrafını instagram hesabından paylaşan 43 yaşındaki yıldız, makyajsız haliyle de annelik hissinin güzelliğinden çok daha önemli olduğunu vurguladı.
43’lük anne iş başında
Etiketler: Eva Longoria
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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