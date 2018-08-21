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43’lük anne iş başında

43’lük anne iş başında
Bundan 2 ay önce kızını kucağına alan Eva Longoria, anneliğe iyice alıştı. Önceki gün oğlu Santiago Enrique ile çekilen bu fotoğrafını instagram hesabından paylaşan 43 yaşındaki yıldız, makyajsız haliyle de annelik hissinin güzelliğinden çok daha önemli olduğunu vurguladı.

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