Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın bir kozmetik markasına ürettiği koleksiyon için bir dergiye poz verdi. Subaşı'nın Fenty Beauty ürünleri kullanılan makyajını Hector Espinal üstlendi.
Makyajı Rihanna'nın makyözü tarafından yapılan Subaşı, objektife çarpıcı pozlar verdi. Şeyma Subaşı'nın verdiği renkli pozlar sosyal medyada yankı uyandırdı.
Dedesi Türk olan Espinal, çekim için Türkiye'ye geldi.
Makyajı Rihanna'nın makyözü tarafından yapılan Subaşı, objektife çarpıcı pozlar verdi. Şeyma Subaşı'nın verdiği renkli pozlar sosyal medyada yankı uyandırdı.
Dedesi Türk olan Espinal, çekim için Türkiye'ye geldi.
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