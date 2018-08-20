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Vip model

Vip model
Acun ​Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Barbadoslu şarkıcı 'nın bir kozmetik markasına ürettiği koleksiyon için bir dergiye poz verdi. Subaşı'nın Fenty Beauty ürünleri kullanılan makyajını Hector Espinal üstlendi.

Makyajı Rihanna'nın makyözü tarafından yapılan Subaşı, objektife çarpıcı pozlar verdi. Şeyma Subaşı'nın verdiği renkli pozlar sosyal medyada yankı uyandırdı.




Dedesi Türk olan Espinal, çekim için 'ye geldi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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