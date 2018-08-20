Sınır ötesi kaçamak!

Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla Portekiz'de tatil yapan sosyetik yogacı Edwina Sponza, aşkı İbrahim Kutluay'ın hasretine daha fazla dayanamadı. Önceki gün soluğu İstanbul'da alan Sponza, Kutluay'la bayram tatilini baş başa geçirmek için yine yollara düştü. Kutluay'ın Demet Şener'le 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilen Sponza, havalimanına ilk gelen isim oldu. Sosyetik yogacıdan 15 dakika sonra da eski basketbolcu, kapıda belirdi.
PANİK YAPTILAR
İkili, karşılarında objektifleri görünce panikledi. Sponza tatil için İspanya'ya gittiğini söylerken Kutluay'ın ağzını bıçak açmadı. Panikle telefonuna sarılan Kutluay, kendisinden birkaç metre uzaktaki aşkıyla konuştu. Aşkıyla aynı kareye girmemek için taktik yapan eski basketbolcu, amacına ulaşınca pasaport işlemlerinin ardından terminalde sevgilisiyle buluştu. Kutluay'ın eski eşi Demet Şener'le çocukları da bayram tatili için Antalya'yı tercih etti.
DEMET ANTALYA'DA
Eski eşi aşkıyla İspanya'ya giderken Şener de çocuklarıyla Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
AYDIN HAMZA
PANİK YAPTILAR
İkili, karşılarında objektifleri görünce panikledi. Sponza tatil için İspanya'ya gittiğini söylerken Kutluay'ın ağzını bıçak açmadı. Panikle telefonuna sarılan Kutluay, kendisinden birkaç metre uzaktaki aşkıyla konuştu. Aşkıyla aynı kareye girmemek için taktik yapan eski basketbolcu, amacına ulaşınca pasaport işlemlerinin ardından terminalde sevgilisiyle buluştu. Kutluay'ın eski eşi Demet Şener'le çocukları da bayram tatili için Antalya'yı tercih etti.
DEMET ANTALYA'DA
Eski eşi aşkıyla İspanya'ya giderken Şener de çocuklarıyla Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
AYDIN HAMZA
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