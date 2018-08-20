2018 yazının en dikkat çekici trendlerinden birisi haline gelen bisiklet şortlarının Prenses Diana'nın tercihleriyle benzemesi, Kim Kardashian'ın eleştirilmesine neden oldu. Taklit iddiasına karşı çıkan Kardashian'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi. Kardashian'ın kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner'in bir ürünü Instagram hesabından tanımtım için istediği ücretin 500 bin ila 1 milyon dolar arasında değiştiği açıklandı.
Prenses Di’den kopyalamış!
1990’larda Prenses Diana’nın ikonik hale getirdiği bisiklet şortları Kardashian giyince taklitçilikle suçlandı
Etiketler: Prenses Diana , Kylie Jenner , instagram
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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