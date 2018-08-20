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Prenses Di’den kopyalamış!

1990’larda ’nın ikonik hale getirdiği bisiklet şortları Kardashian giyince taklitçilikle suçlandı

Prenses Di’den kopyalamış!
2018 yazının en dikkat çekici trendlerinden birisi haline gelen bisiklet şortlarının 'nın tercihleriyle benzemesi, Kim Kardashian'ın eleştirilmesine neden oldu. Taklit iddiasına karşı çıkan Kardashian'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi. Kardashian'ın kardeşleri Kendall ve 'i​n bir ürünü Instagram hesabından tanımtım için istediği ücretin 500 bin ila 1 milyon dolar arasında değiştiği açıklandı.



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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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