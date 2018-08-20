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Organik ağa

Sağlıklı beslenen işadamı , geleneğini tatilde de sürdürdü. Önceki gün ’a giden 64 yaşındaki işadamı, yanında 2 koli organik yumurta götürdü

Organik ağa
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, Kurban Bayramı tatili için soluğu önceki gün Bodrum'daki küçük oğlu Ali Ege'nin yanında aldı. Helikopteriyle İstanbul'dan Bodrum'a geçen işadamının yanında yok yoktu…



Petek Ertüre ve oğulları ile 'de buluşan Ağaoğlu'nun yanında 2 koli organik yumurta ve 2 tepsi baklava getirdiği görüldü. Ali Ege'nin babasıyla kendisine bir örnek mayo alması da gözden kaçmadı.




DOĞAN SAVAŞ
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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