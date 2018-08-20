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Nişantaşı ‘yuvarlanıyor’

Nişantaşı ‘yuvarlanıyor’
1943'ten beri hizmet veren Ayaspaşa Rus Lokantası'nın sahibi Serkan Ok'un geliştirdiği 'SchnitzelRoll' Şişli'de kapılarını açtı. ile ünlü Fischer lokantasının da sahibi olan aile, bu ürüne Türk damak tadına uygun yeni bir bakış açısı getirdi. İçi farklı lezzetlerdeki salata ve soslarla renklendirilen şnitzel, adeta kapışılıyor.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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