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Koş aşkım dondum

Koş aşkım dondum
Oyuncu İpek Tanrıyar ve sevgilisi Murar Evler'in tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Gölköy'de denize girerken görüntülenen ikilinin, romantik halleri liseli aşıkları aratmadı.

Suyun soğuk olması yüzünden denize girmekte zorlanan Tanrıyar'ın yardımına sevgilisi yetişti. Aşkının gelmesiyle suda neşelenen 37 yaşındaki Tanrıyar, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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