Koş aşkım dondum

Oyuncu İpek Tanrıyar ve sevgilisi Murar Evler'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Gölköy'de denize girerken görüntülenen ikilinin, romantik halleri liseli aşıkları aratmadı.
Suyun soğuk olması yüzünden denize girmekte zorlanan Tanrıyar'ın yardımına sevgilisi yetişti. Aşkının gelmesiyle suda neşelenen 37 yaşındaki Tanrıyar, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.
Suyun soğuk olması yüzünden denize girmekte zorlanan Tanrıyar'ın yardımına sevgilisi yetişti. Aşkının gelmesiyle suda neşelenen 37 yaşındaki Tanrıyar, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.